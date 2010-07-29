Ученые назвали преимущества употребления жирной пищи

Во время исследования ученые анализировали привычки питания жителей 11 стран.

Согласно принципам здорового питания, количество насыщенных жиров, которые человек потребляет, должно быть минимизировано. Однако ученые в ходе исследования обнаружили некоторые преимущества от включения в пищу насыщенных жиров в молочных продуктах и мясе. Например, у людей возникает меньше рисков развития острого панкреатита при употреблении продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров (сыр, сало, сливочное масло, бекон). Об этом сообщило издание Daily Mail.

Во время исследования ученые анализировали привычки питания жителей 11 стран. Специалисты хотели найти ответ, как различные жиры, употребляемые разными народностями, влияют на развитие воспаления поджелудочной железы.

При этом врачи все равно настаивают на необходимости умеренного употребления в пищу продуктов, богатых насыщенными жирами, из-за способности повышать уровень холестерина. Необходимое количество жира лучше получать из пищи, богатой ненасыщенными жирами (растительное масло, рыба).

Ранее диетолог дал советы по питанию в холода.

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