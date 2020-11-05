Диетолог дал советы по питанию в холода

Виктор Тутельян рассказал о том, в каких продуктах нуждается организм во время холодов.

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян дал советы по питанию в холода. Об этом эксперт рассказал в рамках выступления для проекта "Будущее России. Национальные проекты". По мнению врача, высококалорийная пища и овощи предпочтительны в холодное время года. Для этого нет необходимости покупать экзотические фрукты или несезонные овощи.

Не надо гоняться за какими-то экзотическими или далеко не сезонными овощами…Естественно, в холодное время года в регионах, где климат очень холодный, там высококалорийная жирная пища предпочтительнее Виктор Тутельян, диетолог

По словам диетолога, в различных сочетаниях картофель, морковь капуста и свекла позволяют давать разнообразный рацион питания. Данные продукты являются источниками полезных веществ. Также эксперт отметил свиные продукты и сала, которые позволяют восстановить энергию и дают калории.

Диетолог назвал три необходимых продукта для здорового питания.

Видео: Facebook / Будущее России. Национальные проекты