Диетолог назвал три необходимых продукта для здорового питания

Виктор Тутельян рассказал о необходимом недельном рационе питания.

Главный внештатный диетолог Минздрава назвал три необходимых продукта для здорового питания. Об этом в рамках пресс-конференции в рамках проекта "Будущее России. Национальные проекты" сообщил научный руководитель ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности Виктор Тутельян. Эксперт рассказал, что молочные продукты, мясо и рыба в обязательном порядке должны содержаться в рационе питания человека.

Ну, неделя. Нам надо получать примерно, я так в общем, 100 грамм белка. Откуда мы его получим – нам не так важно. Что является источником белка: мясо рыба, молоко, молочные продукты, яйца. Вот вам основные источники белка. Они должны быть в нашем рационе постоянно Виктор Тутельян, диетолог Минздрава России

Эксперт напомнил, что при этом сосиски и колбасы содержат до 30% жира. В связи с этим употреблять мясо в виде данных продуктов следует осторожно.

В Минздраве назвали процент россиян с избыточной массой тела.

Видео: Facebook / Будущее России. Национальные проекты