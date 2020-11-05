В Минздраве назвали процент россиян с избыточной массой тела

В Минздраве России назвали процент россиян с избыточной массой тела. Об этом в рамках пресс-конференции для "Будущее России. Национальные проекты" и АНО "Национальные приоритеты" сообщил диетолог Виктор Тутельян. Эксперт уточнил, что проблему имеют 55% граждан РФ. Чаще всего избыточный показатель встречается среди женщин. Такую ситуацию врач связывает с гиподинамией и избыточным по калорийности рационом питания.
У нас все-таки худо-бедно в среднем 55% населения имеют избыточную массу тела, ожирение. А где-то в деревнях там и 60%
Виктор Тутельян, диетолог
Эксперт добавил, что избыточную массу тела в первые два года жизни имеют 26% детей и 20% из них - ожирение. Среди школьников этот показатель составляет в пределах 20%.
Диетолог Минздрава заявил о доступности здорового питания.
Видео: Facebook / Будущее России. Национальные проекты
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