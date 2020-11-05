В Минздраве назвали процент россиян с избыточной массой тела

Диетолог рассказал о числе пациентов с данной проблемой.

В Минздраве России назвали процент россиян с избыточной массой тела. Об этом в рамках пресс-конференции для "Будущее России. Национальные проекты" и АНО "Национальные приоритеты" сообщил диетолог Виктор Тутельян. Эксперт уточнил, что проблему имеют 55% граждан РФ. Чаще всего избыточный показатель встречается среди женщин. Такую ситуацию врач связывает с гиподинамией и избыточным по калорийности рационом питания.

У нас все-таки худо-бедно в среднем 55% населения имеют избыточную массу тела, ожирение. А где-то в деревнях там и 60% Виктор Тутельян, диетолог

Эксперт добавил, что избыточную массу тела в первые два года жизни имеют 26% детей и 20% из них - ожирение. Среди школьников этот показатель составляет в пределах 20%.

Диетолог Минздрава заявил о доступности здорового питания.

Видео: Facebook / Будущее России. Национальные проекты