Диетолог Минздрава заявил о доступности здорового питания

Виктор Тутельян рассказал о правильном рационе питания.

Диетолог Минздрава России заявил о доступности здорового питания для граждан с любым уровнем достатка. Об этом на консилиуме ведущих специалистов рассказал главный внештатный диетолог ведомства Виктор Тутельян. По совместительству эксперт является научным руководителем ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности РАН.

Мы должны научить человека, исходя из его возможностей, создать рацион абсолютно полноценный и адекватный потребностям – вот это задача Виктор Тутельян, академик РАН

Эксперт уточнил, что полноценный рацион питания основывается на нескольких принципах. Первый - это энергетическая ценность по отношению к энергозатратам. В ряде случаев диетологи фиксируют избыточное получение питания по калорийности. Сейчас число заболеваний, связанных с лишним весом, велико. В этом вопросе следует обратить внимание на профилактику и оптимизацию рациона питания.

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