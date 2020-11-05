Оксана Драпкина: медицинская система перегружена

Главный внештатный терапевт Минздрава рассказала о проблемах системы здравоохранения в период пандемии.

Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина заявила о том, что медицинская система страны перегружена. Об этом ведущий специалист рассказала на консилиуме врачей в пресс-центре МИА "Россия сегодня". По словам директора НМИЦ терапии и профилактической медицины наблюдается нехватка медицинского персонала.

Безусловно, сейчас мы перегружены, мы - это вся медицинская общественность, и мы в общем-то тоже болеем. И, естественно, есть определенный дефицит кадров Оксана Драпкина, главный внештатный терапевт Минздрава России

Эксперт напомнила, что до общения с лечащим врачом пациенту не следует самостоятельно назначать себе медицинские препараты. Альтернативой она назвала консультационную телемедицину. Драпкина заметила, что основным методом лечения до этого является обильное питье теплой воды в больших количествах, а также симптоматическое снижение температуры.

В Минздраве назвали альтернативу вакцинации от COVID-19.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"