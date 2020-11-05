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В Минздраве назвали альтернативу вакцинации от COVID-19

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Оксана Драпкина напомнила о мерах профилактики распространения коронавируса.

В Минздраве России назвали альтернативу вакцинации от COVID-19. Об этом во время консилиума ведущих специалистов профильного ведомства рассказала главный терапевт РФ Оксана Драпкина. Мероприятие транслировалось в пресс-центре МИА "Россия сегодня". По словам эксперта, основной альтернативой для вакцинации от коронавируса является самоизоляция в домашних условиях, соблюдение мер профилактики и отказ от прямого общения.

Какая альтернатива, если не вакцинироваться? Дома сидеть, никуда не выходить, ни с кем не общаться, то есть все меры предосторожности, про которые мы говорили, выполнять со стопроцентной исполнительностью

Оксана Драпкина, главный терапевт Минздрава России

Заболевший COVID-19 остается заразным 10-20 дней после появления симптомов.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"

Теги: вакцинация, минздрав, оксана драпкина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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