В Минздраве назвали характерную для COVID-19 температуру тела

Сергей Авдеев навал частые симптомы заражения коронавирусом.

В Минздраве России назвали характерную для COVID-19 температуру тела. Об этом на консилиуме ведущих специалистов ведомства рассказал главный внештатный пульмонолог Сергей Авдеев.

Эксперт уточнил, что чаще всего у пациентов с коронавирусом встречается температура выше 37,5 градусов по Цельсию. Они характерная для 90% зараженных. В списке самых часто встречающихся симптомов у зараженных россиян - слабость, утомляемость, кашель, головная боль, боль в горле, одышка.

Напомним, что ранее инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров упоминал о том, что пациентам с коронавирусом не следует пытаться сбить температуру до 38,5 градусов по Цельсию. Он призвал терпеть такое состояние при инфицировании. Специалист напомнил, что инфекция воспринимается организмом как обычный ОРВИ, поэтому на вирус распространяются такие же правила, как и при лечении простуды.

Тест на COVID-19 может показать ложный отрицательный результат в 30-40% случаев.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"