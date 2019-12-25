В Минздраве назвали главные проблемы в борьбе с коронавирусом в России

Эксперты напомнили о загруженности больниц и нехватке персонала.

В Минздраве России назвали главные проблемы в борьбе с коронавирусом в стране. На заседании комитета по охране здоровья Госдумы Инна Куликова сообщила, что специалисты обеспокоены ситуацией с загруженностью больниц и дефицитом медицинского персонала. Такие сведения коллегам привела глава департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья профильного ведомства.

Основные проблемы - это загрузка коечного фонда, это необходимый акцент на амбулаторное обеспечение лекарствами, это дефицит кадров и это дефицит диагностики Инна Куликова, российский медик

Чиновница напомнила, что с распространением COVID-19 по России нагрузки на медицинскую инфраструктуру и ресурсы системы здравоохранения возросли кратно.

Матвиенко поручила поставить перед Мурашко вопрос о поставках вакцин от гриппа в регионы.

Фото: Минздрав России