Матвиенко поручила поставить перед Мурашко вопрос о поставках вакцин от гриппа в регионы

В Совете Федерации направят вопрос в Минздрав об исполнении указа президента.

Валентина Матвиенко поручила поставить перед министром здравоохранения Михаилом Мурашко вопрос о поставках вакцин от гриппа в российские регионы. Об этом председатель Совета Федерации сообщила на пленарном заседании 3 ноября. Вопрос об обеспечении препаратами поднял представитель Ленинградской области Сергей Перминов. Сенатор уточнил, что Ленобласть должна получить с учетом поручения президента Владимира Путина 1,095 млн вакцин, но на данный момент поставили лишь 571 тысяч ампул.

Я поддерживаю предложение дать поручение комитету по социальной политике направить соответствующее обращение тревожное в Минздрав...Все поручения президента должны безусловно, безукоризненно и в установленные сроки исполняться. Вакцина нужна сейчас, когда начинается осень Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Напомним, что следующее заседание Совета Федерации запланировано на 18 ноября. В правительственном часе будет принимать участие Михаил Мурашко. Его предупредят о необходимости отчета о выполнении поручений президента. По словам Матвиенко, вакцина необходима в тот период, когда начинается распространение гриппа. Спустя 3-4 месяца она будет бесполезна.

В Общественной палате выступили за отмену дня тишины накануне голосования.

Видео: Youtube/Совет Федерации