Матвиенко попросила Мишустина концептуально рассмотреть вопрос маркировки лекарств

Валентина Матвиенко попросила Михаила Мишустина концептуально рассмотреть вопрос маркировки лекарств. Об этом российский сенатор рассказала на пленарном заседании 3 ноября в Совете Федерации.
Я обратилась к Михаилу Владимировичу с тем, что надо концептуально еще раз рассмотреть вопрос маркировки. В целом идея правильная и нужная, но нельзя ее превращать в обязательную для всего и вся
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
Сенатор уточнила, что если правительство обяжет маркировать каждую таблетку, то на предпринимателей лягут дополнительные накладные расходы, что приведет к удорожанию медицинских препаратов для граждан страны.
Совет Федерации одобрил закон о запрете омбудсмену иметь зарубежные счета.
Видео: Youtube/Совет Федерации
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