Матвиенко попросила Мишустина концептуально рассмотреть вопрос маркировки лекарств

В Совете Федерации рассказали о том, что нельзя маркировать каждую таблетку.

Валентина Матвиенко попросила Михаила Мишустина концептуально рассмотреть вопрос маркировки лекарств. Об этом российский сенатор рассказала на пленарном заседании 3 ноября в Совете Федерации.

Я обратилась к Михаилу Владимировичу с тем, что надо концептуально еще раз рассмотреть вопрос маркировки. В целом идея правильная и нужная, но нельзя ее превращать в обязательную для всего и вся Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Сенатор уточнила, что если правительство обяжет маркировать каждую таблетку, то на предпринимателей лягут дополнительные накладные расходы, что приведет к удорожанию медицинских препаратов для граждан страны.

Совет Федерации одобрил закон о запрете омбудсмену иметь зарубежные счета.

Видео: Youtube/Совет Федерации