Совет Федерации одобрил закон о запрете омбудсмену иметь зарубежные счета

Уполномоченный по правам человека должен будет соответствовать ряду критериев.

Совет Федерации на пленарном заседании 3 ноября одобрил закон о запрете омбудсмену по правам человека иметь зарубежные счета и вклады. Также устанавливается, что уполномоченным может быть только гражданин России, достигший 35-летнего возраста, который постоянно проживает на территории РФ. Ранее соответствующий проект в парламент внес президент Владимир Путин. Документ

Согласно тексту документа, омбудсмен по правам человека должен иметь познания в области прав и свобод человека, гражданина, а также опыт защиты. Должностное лицо не может открывать или иметь счета в иностранных банках, расположенных за пределами РФ. С момента принятия закона сенаторами законопроект поступает на подпись президенту.

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Видео: Youtube/Совет Федерации