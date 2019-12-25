Госдума вводит запрет для уполномоченного по правам человека хранить деньги за рубежом

Правки обоснованы новыми положениями Основного закона РФ.

Госдума России вводит запрет для уполномоченного по правам человека хранить деньги за рубежом. Ранее с соответствующей инициативой в парламент страны обратился президент России Владимир Путин. Документ о введении ограничений в отношении омбудсмена принят во втором чтении. Правки вытекают из новых положений Конституции.

Запрет иметь счета за рубежом распространится на уполномоченного по правам человека, чья задача - отстаивать права граждан РФ....крайне важно, чтобы в этой деятельности он был независим Вячеслав Володин, председатель Госдумы России

В тексте проекта утверждается требование о постоянном проживании омбудсмена на территории РФ. Чиновник не может открывать и владеть счетами, вкладами, а также хранить наличные средства и ценности в зарубежных банках, находящихся за пределами РФ.

Госдума одобрила закон о Конституционном суде.

Фото: Piter.tv