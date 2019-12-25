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Совфед одобрил закон о новом порядке назначения руководителей СВР и ФСБ
Сегодня, 10:52
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lesjasap

Совфед одобрил закон о новом порядке назначения руководителей СВР и ФСБ

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Правки будут внесены в законы "О федеральной службе безопасности" и "О внешней разведке".

Совет Федерации на пленарном заседании 3 ноября одобрил закон о новом порядке назначения руководителей СВР и ФСБ. Ранее соответствующий проект на рассмотрение в парламент внес президент Владимир Путин. Сенаторы приняли решение о принятии правок в Конституцию, связанных с новым порядком назначения руководителей силовых ведомств. 

Согласно тексту документа, главы ФСБ и СВР будут получать должности только после консультаций с Советом Федерации. Однако назначать на должность чиновников будет президент РФ. Изменения коснутся статей 1 и 16 закона "О федеральной службе безопасности" и статей 12 и 17 закона "О внешней разведке".

Совфед одобрил закон о назначении генпрокурора.

Фото: Piter.tv
 

Теги: свр, служба внешней разведки, совет федерации, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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