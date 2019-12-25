Совфед одобрил закон о новом порядке назначения руководителей СВР и ФСБ

Правки будут внесены в законы "О федеральной службе безопасности" и "О внешней разведке".

Совет Федерации на пленарном заседании 3 ноября одобрил закон о новом порядке назначения руководителей СВР и ФСБ. Ранее соответствующий проект на рассмотрение в парламент внес президент Владимир Путин. Сенаторы приняли решение о принятии правок в Конституцию, связанных с новым порядком назначения руководителей силовых ведомств.

Согласно тексту документа, главы ФСБ и СВР будут получать должности только после консультаций с Советом Федерации. Однако назначать на должность чиновников будет президент РФ. Изменения коснутся статей 1 и 16 закона "О федеральной службе безопасности" и статей 12 и 17 закона "О внешней разведке".

Совфед одобрил закон о назначении генпрокурора.

Фото: Piter.tv

