Госдума приняла закон о новом порядке назначения глав ФСБ и СВР

Автором инициативы выступил президент России.

Госдума на пленарном заседании приняла закон о новом порядке назначения глав ФСБ и СВР. Теперь президент России будет проводить консультации с членами Совета Федерации перед тем, как назначить на должность человека. Правки вносятся в статьи 1 и 16 федерального документа "О федеральной службе безопасности", а также 12 и 17 статьи закона "О внешней разведке". Ранее автором данной инициативы стал Владимир Путин.

Законопроектом определяется процедура проведения консультаций по вопросу назначения на должность руководителя федерального органа в области обеспечения безопасности, а также на должность руководителя Службы внешней разведки пояснительная записка

Госдума ратифицировала договор о товарных знаках ЕАЭС.

Фото: Piter.tv