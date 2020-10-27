Госдума ратифицировала договор о товарных знаках ЕАЭС

Депутаты ратифицировали документ, принятый 3 февраля 2020 года.

Госдума России ратифицировала договор о товарных знаках Евразийского экономического союза в рамках пленарного заседания, проведенного 27 октября. Сам договор был подписан 3 февраля 2020 года. Он регулирует отношения по правовой охране и использованию ТЗ, наименований места происхождения товаров в ЕАЭС.

Применение договора приведет к сокращению временных и финансовых издержек на обеспечение правовой охраны, поможет стимулировать активность заявителей пояснительная записка

Документ дает право на подачу заявки на регистрацию товарного знака или наименования места происхождения товара ЕАЭС в любое национальное патентное ведомство. Также благодаря документу чиновники повышают правовую определенность для правообладателей в Таможенном союзе, а также едином экономическом пространстве стран-членов союза.

Госдума вводит запрет для уполномоченного по правам человека хранить деньги за рубежом.

Видео: duma.gov.ru