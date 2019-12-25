Совфед одобрил закон о назначении генпрокурора

Правки будут внесены в закон "О прокуратуре Российской Федерации".

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 3 ноября закон о назначении генерального прокурора России. Согласно документу генпрокурор будет утвержден на пост только после консультаций с сенаторами. Правки будут внесены в федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". Ранее соответствующий проект был внесен на рассмотрение в парламент Владимиром Путиным.

Напомним, что сейчас генпрокурора и его заместителей назначает Совет Федерации после внесения в инстанцию президентских кандидатур. Согласно нововведениям, представителям прокуратуры запрещается иметь двойное гражданство или подданство. В случае прекращения гражданства РФ должностное лицо не может оставаться на государственном посту или быть принято на службу в прокуратуру.

Согласно российскому законодательству, сотрудник прокуратуры обязуется в течение пяти рабочих дней уведомить о получении зарубежного вида на жительство со дня прекращения гражданства РФ.

Совет Федерации одобрил закон о правительстве России.

Фото: Piter.tv