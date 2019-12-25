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Совет Федерации одобрил закон о правительстве России
Сегодня, 10:44
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lesjasap

Совет Федерации одобрил закон о правительстве России

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Меняется порядок формирования кабинета министров.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 3 ноября закон о правительстве России. Документ подразумевает новый порядок формирования кабинета министров. Инициативу внес в парламент президент Владимир Путин. Проект призван заменить действующий закон от 1997 года. Он подготовлен в рамках внесения поправок в положения Конституции.

Согласно тексту закона, глава государства будет назначать на пост председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. Однако в должность чиновники смогут вступить только после утверждения кандидатур Госдумой. Требование не коснется представителей силового блока, а также руководителя МИД. Они будут назначаться президентом после консультаций с Советом Федерации. Сенаторы должны проинформировать политика о решении не позже недельного срока.

Совфед одобрил закон о Конституционном суде.

Фото: Piter.tv
 

Теги: кабинет министров, правительство, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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