Совет Федерации одобрил закон о правительстве России

Меняется порядок формирования кабинета министров.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 3 ноября закон о правительстве России. Документ подразумевает новый порядок формирования кабинета министров. Инициативу внес в парламент президент Владимир Путин. Проект призван заменить действующий закон от 1997 года. Он подготовлен в рамках внесения поправок в положения Конституции.

Согласно тексту закона, глава государства будет назначать на пост председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. Однако в должность чиновники смогут вступить только после утверждения кандидатур Госдумой. Требование не коснется представителей силового блока, а также руководителя МИД. Они будут назначаться президентом после консультаций с Советом Федерации. Сенаторы должны проинформировать политика о решении не позже недельного срока.

Совфед одобрил закон о Конституционном суде.

Фото: Piter.tv

