Госдума приняла закон об изменении порядка формирования кабмина

Министров силового блока президент будет утверждать после консультаций с Советом Федерации.

Государственная Дума РФ приняла закон об изменении порядка формирования правительства. Он направлен на реализацию положений, которые закреплены в Конституции России. О принятии закона сообщает сайт нижней палаты парламента.

Новая процедура формирования правительства предполагает, что премьер-министра, вице-премьеров, министров — за исключением силового блока Кабмина — назначает президент с одобрения Госдумы. Однако даже если депутаты трижды отклонили кандидатуру, то она всё равно может быть назначена на пост по решению главы государства.

Министров силового блока президент будет утверждать после консультаций с Советом Федерации.

Поправки в процедуру формирования кабмина предполагают, что кандидатуру премьера выдвигает президент, а вице-премьеров — уже председатель правительства. Глава государства будет обязан их утвердить, однако после будет иметь возможность отправить их в отставку.

Ранее Госдума одобрила закон о Конституционном суде.

Фото: pixabay.com