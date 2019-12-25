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Мишустин упростил порядок маркировки лекарств
Сегодня, 9:29
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matveyvn

Мишустин упростил порядок маркировки лекарств

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В условиях пандемии спрос на препараты значительно вырос.

Премьер-министр России Михаил Мишустин упростил порядок маркировки лекарств, подписав соответствующее постановление. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина.

Документ значительно упрощает порядок работы с системой мониторинга перемещения лекарств. В сообщении пресс-службы отмечается, что в условиях пандемии спрос на препараты значительно вырос, поэтому упрощённый режим будет действовать до тех пор, пока все участники отрасли не придут в полную готовность.

Ранее Мишустин поручил организовать доставку лекарств от коронавируса на дом.

Фото: pixabay.com

Теги: лекарства, мишустин, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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