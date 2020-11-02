на борьбу с коронавирусом регионам направили 16 миллиардов рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать доставку лекарств от коронавируса на дом и создать систему консультирования для болеющих COVID-19, которые проходят лечение дома.

Крайне важно организовать работу служб консультирования, доставки бесплатных лекарств. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он отметил, что на борьбу с коронавирусом регионам направили 16 миллиардов рублей. Она предполагает закупку лекарств, поддержку системы здравоохранения и поддержку медиков во время пандемии.

По мнению Мишустина, ситуация в российских регионах ситуация разная. В некоторых из них, к примеру, нужно решить транспортный вопрос в работе участковых медиков, чтобы они могли без проблем добираться до пацинетов. Для этого, считает премьер, нужно увеличить количество машин скорой помощи.

Ранее Мишустин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в регионах России.

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