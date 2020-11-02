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Мишустин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в регионах России

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Во многих регионах система здравоохранения загружена максимально.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в регионах России. Он считает, что эпидемиологическая обстановка требует повышенного внимания властей.

Уровень заболеваемости все еще высокий.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он подчеркнул, что во многих регионах система здравоохранения загружена максимально, медикам приходится работать в очень сложном графике. Глава кабмина поручил губернаторам максимально быстро провести закупки на деньги, выделенные на борьбу с COVID-19.

Видео: Правительство России

 
Теги: здравоохранение, коронавирус, мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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