Во многих регионах система здравоохранения загружена максимально.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в регионах России. Он считает, что эпидемиологическая обстановка требует повышенного внимания властей.

Уровень заболеваемости все еще высокий. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он подчеркнул, что во многих регионах система здравоохранения загружена максимально, медикам приходится работать в очень сложном графике. Глава кабмина поручил губернаторам максимально быстро провести закупки на деньги, выделенные на борьбу с COVID-19.

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