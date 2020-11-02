Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в регионах России. Он считает, что эпидемиологическая обстановка требует повышенного внимания властей.
Уровень заболеваемости все еще высокий.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Он подчеркнул, что во многих регионах система здравоохранения загружена максимально, медикам приходится работать в очень сложном графике. Глава кабмина поручил губернаторам максимально быстро провести закупки на деньги, выделенные на борьбу с COVID-19.
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