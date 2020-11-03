Александр Малькевич объяснил, почему в современном мире день тишины невозможен.

В Общественной палате выступили за отмену дня тишины накануне голосования. Об этом на заседании сообщил первый заместитель председателя ОП России по СМИ Александр Малькевич на форуме "Сообщества".

Надо признать это честно, и я лично и ряд моих коллег поддерживают отмену дня тишины в нашей стране. И этого дня тишины нет в Соединенных Штатах Александр Малькевич, представитель Общественной палаты России

По словам общественного деятеля, в условиях проведения голосования в три дня режим тишины "начинает сдвигаться". Он добавил, что все люди пришли в цифровой мир, поэтому нельзя говорить о реальном дне тишины. Малькевич уверен, что в Сети регулярно идет реклама, продвижение кандидатов, политических программ партий через социальные сети.

Матвиенко попросила Мишустина концептуально рассмотреть вопрос маркировки лекарств.

Видео: YouTube / Общественная палата Российской Федерации