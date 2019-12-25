Сергей Авдеев рассказал об инкубационном периоде коонавируса.

Тест на COVID-19 может показать ложный отрицательный результат в 30-40% случаев. Об этом на консилиуме по вопросам распространения и лечения коронавируса с участием ведущих специалистов Минздрава рассказал главный внештатный пульмонолог ведомства Сергей Авдеев.

По данным ВОЗ, инкубационный период длится от двух до десяти дней, по данным Минздрава России - от двух до 12 дней Сергей Авдеев, главный внештатный пульмонолог Минздрава России

Эксперт уточнил, что в среднем инкубационный период коронавирусной инфекции у 95% заразившихся длится от 2 до 6 дней.

В ВОЗ предупредили о рисках сокращения карантина при контакте с заразившимися.

Фото: Минздрав России