В ВОЗ предупредили о рисках сокращения карантина при контакте с заразившимися

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о рисках сокращения карантина после контакта с заразившимися коронавирусом. Об этом журналистам ТАСС сообщила представитель ВОЗ Мария ван Керкхове. Эксперт уточнила, что сокращение продолжительности режима самоизоляции с десяти или семи дней увеличивает риск передачи инфекции другим людям. Однако отдельным государствам приходится идти на данный шаг из-за социальных и экономических причин.
Ряд стран решил сократить карантин до десяти и даже семи дней, а некоторые также ввели тестирование на десятый или седьмой день. Если сократить карантин с 14 до десяти дней, вы потеряете около 13% случаев, при которых симптомы разовьются по завершении этого периода
Мария ван Керкхове, эксперт ВОЗ
Напомним, что официально ВОЗ рекомендует проведние 14-дневного карантина для тех людей, кто поддерживал контакты с зараженными COVID-19.
ВОЗ оценила безопасность путешествий во время пандемии.
Фото: WHO
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