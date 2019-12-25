ВОЗ не исключает возможности повторного заражения коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения не исключает возможности повторного заражения коронавирусом. Об этом журналистам во время брифинга заявила Мария ван Керкхове. Эксперт прокомментировала заявление о том, что в Гонконге выявлен случай повторного инфицирования COVID-19.
Не исключено, что повторное инфицирование может иметь место. Однако не нужно делать быстрые выводы
Мария ван Керкхове, официальный представитель ВОЗ
В организации рассказали, что иммунитет к другим коронавирусам сохраняется на протяжении определенного времени. В отношении к конкретному COVID-19 известно, что у пациентов, перенесших заражение, существует иммунитет. В ВОЗ продолжают исследования, касающиеся нейтрализации реакций.
ВОЗ не считает коронавирус сезонным заболеванием.
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