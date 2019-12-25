ВОЗ не исключает возможности повторного заражения коронавирусом

Мария ван Керкхове оценила вероятность заражения пациента из Гонконга коронавирусом во второй раз.

Всемирная организация здравоохранения не исключает возможности повторного заражения коронавирусом. Об этом журналистам во время брифинга заявила Мария ван Керкхове. Эксперт прокомментировала заявление о том, что в Гонконге выявлен случай повторного инфицирования COVID-19.

Не исключено, что повторное инфицирование может иметь место. Однако не нужно делать быстрые выводы Мария ван Керкхове, официальный представитель ВОЗ

В организации рассказали, что иммунитет к другим коронавирусам сохраняется на протяжении определенного времени. В отношении к конкретному COVID-19 известно, что у пациентов, перенесших заражение, существует иммунитет. В ВОЗ продолжают исследования, касающиеся нейтрализации реакций.

ВОЗ не считает коронавирус сезонным заболеванием.