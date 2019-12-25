Это азиатское государство имеет огромный опыт в борьбе с инфекционными заболеваниями.

ВОЗ назвала страну, с которой нужно брать пример в борьбе с коронавирусом. С заявлением выступила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Она высоко оценила действия властей Вьетнама по борьбе с COVID-19.

Они действуют быстро и всеобъемлюще, у них есть система, которая может помочь взять эту вспышку под контроль. Мария Ван Керкхове, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ

Она призвала другие страны перенимать вьетнамский опыт. По словам Керкхове, эта азиатская страна имеет огромный опыт в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Ранее всемирная организация здравоохранения завершила работу в Китае по установлению происхождения COVID-19. Результаты расследования в КНР лягут в основу дальнейших научных исследований, которые будут изучать природу происхождения новой коронавирусной инфекции.