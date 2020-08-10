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ВОЗ не считает коронавирус сезонным заболеванием

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Мария ван Керкхове объяснила, коронавирус продолжает угрожать большей части населения планеты.

Всемирная организация здравоохранения не располагает данными  о том, что коронавирус имеет сезонное распространение. Об этом во время брифинга с журналистами заявила Мария ван Керкхове.

Мы каждый день узнаем что-то новое в отношении этого вируса. Вирус никуда не делся. И нет никаких указаний на то, что он является сезонным

Мария ван Керкхове, официальный представитель ВОЗ

Эксперт напомнила, что COVID-19 продолжает циркулировать по миру. Большинство населения планеты продолжает оставаться уязвимым перед инфекцией. Керкхове призвала граждан следовать рекомендациям правительств и самостоятельно принимать меры по сокращению рисков.

Если вас просят оставаться дома - оставайтесь. Если вас просят надевать маски в транспорте и магазине - надевайте. Если у вас есть возможность избегать зданий с плохой вентиляцией - избегайте

Мария ван Керкхове, официальный представитель ВОЗ

ВОЗ назвала страну, с которой нужно брать пример в борьбе с коронавирусом.

Видео: WHO

Теги: воз, мария ван керкхове
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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