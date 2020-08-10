ВОЗ не считает коронавирус сезонным заболеванием

Всемирная организация здравоохранения не располагает данными о том, что коронавирус имеет сезонное распространение. Об этом во время брифинга с журналистами заявила Мария ван Керкхове.
Мы каждый день узнаем что-то новое в отношении этого вируса. Вирус никуда не делся. И нет никаких указаний на то, что он является сезонным
Мария ван Керкхове, официальный представитель ВОЗ
Эксперт напомнила, что COVID-19 продолжает циркулировать по миру. Большинство населения планеты продолжает оставаться уязвимым перед инфекцией. Керкхове призвала граждан следовать рекомендациям правительств и самостоятельно принимать меры по сокращению рисков.
Если вас просят оставаться дома - оставайтесь. Если вас просят надевать маски в транспорте и магазине - надевайте. Если у вас есть возможность избегать зданий с плохой вентиляцией - избегайте
Мария ван Керкхове, официальный представитель ВОЗ
ВОЗ назвала страну, с которой нужно брать пример в борьбе с коронавирусом.
Видео: WHO
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