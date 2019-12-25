Минздрав оценил необходимость лечения антибиотиками при COVID-19

Ведомство провело вебинар для региональных рачей по лечению коронавируса.

Минздрав России оценил необходимость лечения антибиотиками при COVID-19. По словам заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергея Авдеева, врачи слишком часто назначают пациентам с коронавирусом антибиотики, хотя данные препараты не имеют эффективности при данном диагнозе. Информацией специалист поделился в рамках вебинара для региональных медиков по терапии инфекции.

Говоря про назначение антибиотиков, сегодня у нас на самом деле происходит хаос. Назначение антибиотиков превышает все разумные пределы в десятки раз. На амбулаторном этапе назначают антибиотики почему-то сразу Сергей Авдеев, пульмонолог Минздрава России

Эксперт напомнил, что коронавирусная инфекция представляет из себя вирус, поэтому антибактериальная терапия при ней не помогает. При этом бактериальная суперинфекция - это достаточно редкое событие при COVID-19. Даже в стационарных условиях таких пациентов бывает не более 10 процентов.

Из аптек пропал применяемый при COVID-19 жизненно важный препарат.

Фото: Минздрав России