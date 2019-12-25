Количество случаеав COVID-19 в России начнёт стабилизироваться через три недели.

В Минздраве назвали срок снижения активности коронавируса в России. С заявлением выступил главный инфекционист российского ведомства, профессор Владимир Чуланов, пишут "РИА Новости".

По его словам, количество случаеав COVID-19 в России начнёт стабилизироваться через три недели.

Мы ожидаем, что вот этот второй подъём, он не будет очень продолжительным. Владимир Чуланов, главный инфекционист Минздрава

Он подчеркнул, что при этом вторая волна подъёма заболеваемости будет длительнее, чем первая, потому что имеет большие масштабы. Профессор считает, что рост количества случаев будет продолжаться от двух до четырёх недель.

Ранее Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе.

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