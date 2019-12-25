Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе

Мера принята для повышения эффективности информирования населения.

Минздрав запретил врачам публично высказываться о пандемии коронавируса, а также общаться на эту тему с журналистами. Об этом сообщает издание Baza со ссылкой на распоряжение главы Минздрава Михаила Мурашко.

По его словам, любые выступления медиков в письменной или устной форме на тему коронавируса должны согласовываться с пресс-службой министерства. Указ направлен внештатным специалистам и руководителям медицинских учреждений.

В самом Минздраве после заявили, что мера принята для повышения эффективности информирования населения о противодействии коронавирусу и профилактике заболевания.

Ранее Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.

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