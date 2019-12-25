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Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе
Сегодня, 16:08
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matveyvn

Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе

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Мера принята для повышения эффективности информирования населения.

Минздрав запретил врачам публично высказываться о пандемии коронавируса, а также общаться на эту тему с журналистами. Об этом сообщает издание Baza со ссылкой на распоряжение главы Минздрава Михаила Мурашко. 

По его словам, любые выступления медиков в письменной или устной форме на тему коронавируса должны согласовываться с пресс-службой министерства. Указ направлен внештатным специалистам и руководителям медицинских учреждений. 

В самом Минздраве после заявили, что мера принята для повышения эффективности информирования населения о противодействии коронавирусу и профилактике заболевания. 

Ранее  Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: врачи, коронавирус, минздрав, сми
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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