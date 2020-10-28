Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Бюджетные средства должны быть выделены на улучшение материально-технической базы.

Президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 10 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Средства должны пойти на закупку масок и тестов на COVID-19.

По словам главы государства, лекарства для тех, кто лечится от новой коронавирусной инфекции амбулаторно, также должны стать бесплатными.

Деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что также бюджетные средства должны быть выделены на улучшение материально-технической базы.

Путин напомнил главам регионов, что именно они несут ответственность за эпидемиологическую ситуацию на подконтрольных им территориях. Он отметил, что федеральный центр как помогал им, так и продолжит помогать.

Ранее Путин заявил о незавершившейся первой волне коронавируса в регионах.

Видео: kremlin.ru