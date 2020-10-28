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Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

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Бюджетные средства должны быть выделены на улучшение материально-технической базы. 

Президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 10 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Средства должны пойти на закупку масок и тестов на COVID-19. 

По словам главы государства, лекарства для тех, кто лечится от новой коронавирусной инфекции амбулаторно, также должны стать бесплатными. 

Деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке. 

Владимир Путин, президент России

Он отметил, что также бюджетные средства должны быть выделены на улучшение материально-технической базы. 

Путин напомнил главам регионов, что именно они несут ответственность за эпидемиологическую ситуацию на подконтрольных им территориях. Он отметил, что федеральный центр как помогал им, так и продолжит помогать. 

Ранее Путин заявил о незавершившейся первой волне коронавируса в регионах. 

Видео: kremlin.ru

Теги: коронавирус, пандемия, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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