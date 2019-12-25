Из аптек пропал применяемый при COVID-19 жизненно важный препарат

Помимо лечения коронавируса его также дают беременным.

Из российских аптек пропал важный препарат для лечения COVID-19 "Клексан". Об том пишет РБК со ссылкой на директора по развитию сети аптек A.v.e Group Нодара Солярика.

По его словам, лекарство представляет собой раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия. Его раскупили в нескольких российских регионах – в том числе в Москве и Подмосковье. Помимо лечения коронавируса его также дают беременным, так как он снижаем возможность появления тромбов.

Солярик рассказал, что препарат пропал из аптек из-за повышенного спроса, сейчас, по его словам, он остался только в больницах. В других аптеках эту версию также подтвердили.

Отмечается, что "Клексан" стали раскупать после того, как Минздрав включил его в перечень препаратов, рекомендованных для лечения коронавируса. В Минздраве же рассказали, что контролируют ситуацию с наличием лекарства.

Ранее продажи в российских аптеках достигли рекордных показателей.

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