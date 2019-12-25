Доля препаратов, цена которых составляет от 150 до 500 рублей, упала в продажах на 10,7%.

Продажи в российских аптеках достигли рекордных показателей. За девять месяцев они выросли на 10,9% и достигли 819,7 миллионов рублей. Об этом пишет газета "Ведомости".

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года выручка аптек составила 739,1 миллиона рублей. Однако третий год подряд реализация лекарств в натуральном выражении падает – в 2020 году было продано 3,9 миллиарда упаковок. Это на 1,7% меньше, чем в прошлом году.

Аналитики рынка связывают эти процессы с изменением структуры потребления. Так, например, в этом году росли продажи дорогостоящих лекарств, цена которых выше 500 рублей. Доля препаратов, цена которых составляет от 150 до 500 рублей, упала в продажах на 10,7%. Остальные лекарства, которые относятся к категории дешёвых, составляют лишь три процента в общем объёме продаж.

Ранее пульмонолог заявил, что пока нет лекарств, гарантированно излечивающих от COVID-19.

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