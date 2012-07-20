Пульмонолог: пока нет лекарств, гарантированно излечивающих от COVID-19

В ФМБА отметили, что лекарства лишь частично помогают избавиться от симптомов заражения.

Главный пульмонолог ФМБА заявил о том, что на данный момент нет лекарств, гарантированно излечивающих от COVID-19. Об этом Александр Аверьянов рассказал на заседании в пресс-центре МИА "Россия сегодня" на тему "COVID-19 – ситуация сегодня и нерешенные проблемы".

На сегодняшний день с нашей позиции практикующих врачей у нас нет ни одного лекарственного препарата или метода, который мог бы гарантированно остановить SARS-CoV-2, его прогрессирование, его разрушительные действия Александр Аверьянов, главный пульмонолог ФМБА

Эксперт уточнил, что большинство выпущенных препаратов могут только помочь избавиться от симптомов заражения, а часть из ни х вовсе неэффективна.

В ФМБА рассказали о двух вариантах течения коронавирусной инфекции.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"