Пульмонолог: пока нет лекарств, гарантированно излечивающих от COVID-19

Главный пульмонолог ФМБА заявил о том, что на данный момент нет лекарств, гарантированно излечивающих от COVID-19. Об этом Александр Аверьянов рассказал на заседании в пресс-центре МИА "Россия сегодня" на тему "COVID-19 – ситуация сегодня и нерешенные проблемы".
На сегодняшний день с нашей позиции практикующих врачей у нас нет ни одного лекарственного препарата или метода, который мог бы гарантированно остановить SARS-CoV-2, его прогрессирование, его разрушительные действия
Александр Аверьянов, главный пульмонолог ФМБА
Эксперт уточнил, что большинство выпущенных препаратов могут только помочь избавиться от симптомов заражения, а часть из ни х вовсе неэффективна.
В ФМБА рассказали о двух вариантах течения коронавирусной инфекции.
Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"
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