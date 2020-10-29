Негативный иммунный ответ на инфекцию формируется у 20% зараженных.

В ФМБА рассказали о двух вариантах течения коронавирусной инфекции. По словам главного пульмонолога Александра Аверьянова, около 8- процентов зараженных инфекцией вылечиваются путем естественного ответа иммунной системы организма. Информацией эксперт поделился в центре МИА "Россия сегодня" на заседании, посвященному ситуации с распространением COVID-19.

Примерно 80% больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная система путем естественного своего действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает. И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет Александр Аверьянов, главный пульмонолог ФМБА

Специалист объяснил, что противоположная ситуация развивается у 20 процентов зараженных пациентов со SARS-CoV-2. У них формируется непропорциональный иммунитет, который можно сравнить с сепсисом. В этом случае иммунная система начинает функционировать против организма. Это приводит к поражению легких.

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Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"