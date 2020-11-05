В исключительных случаях этот период достигает двух месяцев.

Заболевший COVID-19 остается заразным 10-20 дней после появления симптомов. Об этом на консилиуме врачей сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Эксперт рассказал, что зараженность проявляется в зависимости от тяжести протекания заболевания. В редких случаях этот период составляет два месяца.

В ряде исследований было показано, что при легком и среднетяжелом течении обычно вирус выделяется где-то около 10 дней после появления симптомов. При тяжелом течении заболевания длительность выделения вируса может быть до 20 дней Владимир Чуланов, главный внештатный инфекционист Минздрава

Специалист отметил, что в редких случаях положительный результата анализа на наличие коронавируса может выявлять долго. Однако из этого не следует, что человек продолжает оставаться инфекционно опасным для окружающих.

В Минздраве назвали характерную для COVID-19 температуру тела.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"