В Петербурге будут судить мигранта за незаконный оборот одежды и аксессуаров стоимостью в 18,5 млн рублей

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего мигранта. Ему вменяют п. "б" ч. 2 ст. 171.1 УК РФ.

По данным надзорного ведомства, в ноябре 2024 года фигурант организовал поставку одежды и аксессуаров, немаркированных контрольными знаками. Товары хранились для дальнейшей продажи в арендованном помещении на Шлиссельбургском проспекте. Общая сумма изъятого составила свыше 18,5 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV