В Петербурге будут судить мигранта за незаконный оборот одежды и аксессуаров стоимостью в 18,5 млн рублей
Сегодня, 15:49
Товары хранились для дальнейшей продажи в арендованном помещении на Шлиссельбургском проспекте.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего мигранта. Ему вменяют п. "б" ч. 2 ст. 171.1 УК РФ. 

По данным надзорного ведомства, в ноябре 2024 года фигурант организовал поставку одежды и аксессуаров, немаркированных контрольными знаками. Товары хранились для дальнейшей продажи в арендованном помещении на Шлиссельбургском проспекте. Общая сумма изъятого составила свыше 18,5 млн рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге из оборота изъяли 150 килограммов сильнодействующего вещества стоимостью 45 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

