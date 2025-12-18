В Петербурге из оборота изъяли 150 кг сильнодействующего вещества стоимостью 45 млн рублей

Нелегальный груз в Северную столицу был доставлен тремя партиями по 50 кг через страны СНГ под видом товаров народного потребления.

В Петербурге из незаконного оборота изъяли 150 кг сильнодействующего запрещенного вещества, стоимость которого на "черном" рынке превышает 45 млн рублей. По данным пресс-службы СЗТУ, канал контрабанды из Восточной Азии пресекли сотрудники ГУ по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Балтийской и Северо-Западной оперативной таможнями, а также Приволжским таможенным управлением.

Нелегальный груз в Северную столицу был доставлен тремя партиями по 50 кг через страны СНГ под видом товаров народного потребления, включая одежду и бытовую технику. Прибывший в таре порошок хранили на арендованных складах в городе.

Правоохранители задержали как получателя товара, так и предполагаемого организатора преступной схемы. При обыске у него в квартире обнаружены капсулы для фасовки, которые планировали распространять по России с помощью закладок и через интернет.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Задержанные признали вину, им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Летом в порту Санкт-Петербурга в контейнерах с бананами нашли 820 кг кокаина.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ