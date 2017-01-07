Хирурги Елизаветинской больницы удалили пациентке гигантскую грыжу

Операция прошла успешно. Женщина уже выписалась из стационара.

Хирурги Городского центра эндовидеохирургии Елизаветинской больницы провели сложную лапароскопическую операцию по устранению гигантской грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, поделилась пресс-служба медицинского учреждения.

66-летнюю пациентку экстренно доставили в больницу 9 сентября с жалобами на боли в животе, которые усиливались во время еды, одышку, изжогу, тошноту и рвоту. Как выяснилось, такие жалобы мучали женщину несколько лет, но она не обращалась за помощью.

Обследование выявило гигантскую грыжу размером 13 сантиметров (обычно врачи удаляют грыжи от 1 до 3 сантиметров). Пищеводное отверстие диафрагмы при этом было расширено до 15 см (при норме в 3 см). Грыжа захватила желудок и несколько фрагментов кишок. Промедление могло привести к серьезным осложнениям вплоть до отмирания органов..



За 2 часа 40 минут пациентке удалили грыжу, вернули отверстие диафрагмы в нормальный размер, переместили на место петли кишок, укрепили зону пищеводного отверстия для профилактики рецидива. Женщина быстро оправилась, а на пятые сутки уже выписалась из стационара.

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Фото: пресс-служба СПб ГБУЗ "Елизаветинская больница"