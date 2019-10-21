Петербургский трихолог рассказала, почему у молодых мам выпадают волосы

Специалист утверждает, что ничего страшного в потере волос спустя несколько месяцев после родов нет.

В понедельник, 21 октября, петербургский трихолог объяснила, почему у молодых мам выпадают волосы. Об этом сообщает МедикФорум.

Специалист утверждает, что ничего страшного в потере волос после родов нет. Дело в том, что выпадание волос в этот период связано с низким уровнем эстрогена и повышение пролактина.

Трихолог советует петербургским мамам чаще использовать шампунь и кондиционер "для объема". Кроме того, бороться с выпадением волос поможет и новая стрижка. По словам трихолога, короткие волосы не только сэкономят время на укладку, но и уменьшат риск потери волос.

Помимо прочего врач отметил, что молодым мамам следует избегать любых шампуней с надписью "кондиционирующий".

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