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Петербургский трихолог рассказала, почему у молодых мам выпадают волосы

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Специалист утверждает, что ничего страшного в потере волос спустя несколько месяцев после родов нет.

В понедельник, 21 октября, петербургский трихолог объяснила, почему у молодых мам выпадают волосы. Об этом сообщает МедикФорум.

Специалист утверждает, что ничего страшного в потере волос после родов нет. Дело в том, что выпадание волос в этот период связано с низким уровнем эстрогена и повышение пролактина.

Трихолог советует петербургским мамам чаще использовать шампунь и кондиционер "для объема". Кроме того, бороться с выпадением волос поможет и новая стрижка. По словам трихолога, короткие волосы не только сэкономят время на укладку, но и уменьшат риск потери волос. 

Помимо прочего врач отметил, что молодым мамам следует избегать любых шампуней с надписью "кондиционирующий".

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Видео:Glamrs

 

 

Теги: здоровье, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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