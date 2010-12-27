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Доктор Мясников рассказал, сколько куриных яиц можно есть в день
Вчера, 22:59
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nadezhda_sib

Доктор Мясников рассказал, сколько куриных яиц можно есть в день

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Специалист посоветовал употреблять яйца в умеренных количествах.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе куриных яиц в пище, а также назвал норму потребления продукта в день. 

По словам доктора, яйца - один из источников холестерина, который необходим человеку, так как из него "конструируются" все гормоны, клеточная мембран, передало "Экономика сегодня". Вредный холестерин содержится в колбасах, обработанных необезжиренных молочных продуктах, таких как мороженое и маргарин и трансжирах, а также в яйцах. Однако они могут вырабатывать и полезный холестерин, если употреблять их в ограниченном количестве. Мясников сказал, что не стоит есть больше трех яиц в день. 

Специалист опроверг миф о том, что коричневые яйца полезнее белых, а также отметил, что продукт не наносит никакого вреда печени. Единственная возможная угроза - это риск заражения сальмонеллезом, инфекция встречается в одном из 20 тыс. куриных яиц. 

Ранее аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами. 

Фото: pixabay.com 

Теги: мясников
Категории: Лента новостей, Новости России,

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