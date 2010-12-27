Доктор Мясников рассказал, сколько куриных яиц можно есть в день

Специалист посоветовал употреблять яйца в умеренных количествах.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе куриных яиц в пище, а также назвал норму потребления продукта в день.

По словам доктора, яйца - один из источников холестерина, который необходим человеку, так как из него "конструируются" все гормоны, клеточная мембран, передало "Экономика сегодня". Вредный холестерин содержится в колбасах, обработанных необезжиренных молочных продуктах, таких как мороженое и маргарин и трансжирах, а также в яйцах. Однако они могут вырабатывать и полезный холестерин, если употреблять их в ограниченном количестве. Мясников сказал, что не стоит есть больше трех яиц в день.

Специалист опроверг миф о том, что коричневые яйца полезнее белых, а также отметил, что продукт не наносит никакого вреда печени. Единственная возможная угроза - это риск заражения сальмонеллезом, инфекция встречается в одном из 20 тыс. куриных яиц.

Ранее аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами.

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