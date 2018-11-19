Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Жители страны едят яиц больше нормы на 20 штук ежегодно.

Эксперты заявили, что употребление россиянами яиц превышает допустимую норму. Об этом заявили аналитики из "Рынка птичьего яйца". Компания подготовила отчет специально для Sberbank CIB.

Согласно исследованию, ежегодно жители страны съедают на 8% больше рекомендованной медиками нормы. Сейчас россиянин в среднем ест по 280 яиц в год, что превышает показатель на 20 штук.

Статистика показывает, что это на 17% больше, чем в США и на 30%, чем в Евросоюзе. А вот Китаю мы проигрываем на 7%, там средний житель употребляет по 300 яиц ежегодно.

В среднем за последние 10 лет мы стали употреблять на 1,0% яиц больше за год

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Фото: Pixabay.com

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