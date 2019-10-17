В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи

Специалисты рекомендовали есть дважды в неделю по 35 грамм орехов.

В Роспотребнадзоре рассказали, какие орехи и где следует приобретать. Эксперты не советуют покупать продукт в несанкционированных местах, "с рук" в ларьках. Желательно употреблять орехи не реже двух раз в неделю, ведь они богаты калием, магнием, железом и витаминами В1, В2, РР, Е. Следует помнить, что продукт также обладает повышенной жирностью (до 60%) и высокой калорийностью. Лучше всего хранить орехи в герметичной упаковке.

Самыми полезными видами эксперты считают фундук, миндаль, фисташки, лесной орех, кедр и грецкий. А вот сочетать их с зерновыми культурами (мюсли, выпечкой и прочими продуктами) нельзя. Это приведет к дисбалансу аминокислот в организме.

Рекомендуемая норма - порции по 35 граммов два раза в неделю. Лучше всего употреблять орехи вместе с молочными и кисломолочными продуктами. Наибольшую пользу они принесут пациентам, у которых развивается коронарная недостаточность и образовываются тромбы в крови. Они также благотворно влияют на память, женское здоровье, проблемы с кожей и сердечно-сосудистую систему.

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Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Duncan"s Thai Kitchen