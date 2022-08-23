На примере актера Гришечкина доктор Мясников рассказал причины инфаркта

Известный кардиолог и телеведущий доктор Александр Мясников поделился своими исследованиями о том, почему у некоторых людей происходит ускоренное развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

В качестве иллюстративного примера он привел случай заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина, умершего от остановки сердца.

Как отметил доктор Мясников, развитие сердечно-сосудистых заболеваний часто связано с негативными факторами, такими как стресс, курение, употребление алкоголя, избыточный вес и повышенный уровень холестерина.

Эти факторы существенно увеличивают риск возникновения сердечных проблем, которые в конечном итоге могут привести к летальному исходу, как это произошло с Вячеславом Гришечкиным.

Ранее сообщалось, что в сентябре планируется работа 47 мобильных пунктов вакцинации для петербуржцев.

Фото: Piter.TV