На примере актера Гришечкина доктор Мясников рассказал причины инфаркта

В качестве иллюстративного примера он привел случай заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина, умершего от остановки сердца.
Как отметил доктор Мясников, развитие сердечно-сосудистых заболеваний часто связано с негативными факторами, такими как стресс, курение, употребление алкоголя, избыточный вес и повышенный уровень холестерина.
Эти факторы существенно увеличивают риск возникновения сердечных проблем, которые в конечном итоге могут привести к летальному исходу, как это произошло с Вячеславом Гришечкиным.
Ранее сообщалось, что в сентябре планируется работа 47 мобильных пунктов вакцинации для петербуржцев.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все