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На примере актера Гришечкина доктор Мясников рассказал причины инфаркта
Сегодня, 17:08
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

На примере актера Гришечкина доктор Мясников рассказал причины инфаркта

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Известный кардиолог и телеведущий доктор Александр Мясников поделился своими исследованиями о том, почему у некоторых людей происходит ускоренное развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

В качестве иллюстративного примера он привел случай заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина, умершего от остановки сердца. 

Как отметил доктор Мясников, развитие сердечно-сосудистых заболеваний часто связано с негативными факторами, такими как стресс, курение, употребление алкоголя, избыточный вес и повышенный уровень холестерина.

Эти факторы существенно увеличивают риск возникновения сердечных проблем, которые в конечном итоге могут привести к летальному исходу, как это произошло с Вячеславом Гришечкиным.

Ранее сообщалось, что в сентябре планируется работа 47 мобильных пунктов вакцинации для петербуржцев.

Фото: Piter.TV

Теги: инфаркт, мясников
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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