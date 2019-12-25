  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В сентябре планируется работа 47 мобильных пунктов вакцинации для петербуржцев
Сегодня, 15:37
133
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В сентябре планируется работа 47 мобильных пунктов вакцинации для петербуржцев

0 0

Акция по вакцинации от гриппа доступна для всех желающих. Можно привиться как в своей поликлинике, так и в мобильном прививочном пункте. В этом месяце будет доступно почти 50 пунктов.

В сентябре будет работать 47 мобильных пунктов вакцинации, оснащенных всем необходимым оборудованием, включая термоконтейнер для хранения вакцины. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга.

Перед вакцинацией в мобильном пункте проводится консультация врача-терапевта, измерение температуры и уточнение аллергологического анамнеза. 

В мобильных пунктах не прививают детей, их вакцинируют от гриппа в детских садах и школах при наличии информированного добровольного согласия родителей.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рассказал, как вакцинация школьников против гриппа спасает жизни и здоровье.

Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга

Теги: вакцина, грипп, комздрав
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии