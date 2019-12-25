В сентябре планируется работа 47 мобильных пунктов вакцинации для петербуржцев

В сентябре будет работать 47 мобильных пунктов вакцинации, оснащенных всем необходимым оборудованием, включая термоконтейнер для хранения вакцины. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга.
Перед вакцинацией в мобильном пункте проводится консультация врача-терапевта, измерение температуры и уточнение аллергологического анамнеза.
В мобильных пунктах не прививают детей, их вакцинируют от гриппа в детских садах и школах при наличии информированного добровольного согласия родителей.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рассказал, как вакцинация школьников против гриппа спасает жизни и здоровье.
Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга
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