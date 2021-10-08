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Нельзя пить кофе и посещать баню. Мясников опроверг распространенные заблуждения о гипертонии

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Доктор напомнил, что если бросить лекарства, то давление вновь повысится.

Врач и телеведущий Александр Мясников сказал о том, что гипертонию нельзя полностью вылечить. Если бросить пить лекарства, то у человека с повышенным артериальным давлением вновь возникнут проблемы. Такое мнение врач выразил в программе "О самом главном" на телеканале "Россия". 

По словам Мясникова, гипертонией страдают около 40% взрослого населения. После принятия лекарства давление начинает снижаться, но есть перестать пить таблетки, то оно вновь повысится. 

Медик также опроверг миф о том, что таблетки от гипертонии нужно периодически менять. По его мнению, его таблетки работают, то курс лечения менять не стоит. 

Мясников назвал среди заблуждений мысли о том, что таблетки от гипертонии нужно принимать только при повышении давления, а также запрет на посещение бани и употребление кофе. 

Ранее Мясников высказался о вреде энергетиков. 

Видео: YouTube / Россия 1

Теги: гипертония, давление, мясников
Категории: Лента новостей, Новости России,

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