Нельзя пить кофе и посещать баню. Мясников опроверг распространенные заблуждения о гипертонии

Доктор напомнил, что если бросить лекарства, то давление вновь повысится.

Врач и телеведущий Александр Мясников сказал о том, что гипертонию нельзя полностью вылечить. Если бросить пить лекарства, то у человека с повышенным артериальным давлением вновь возникнут проблемы. Такое мнение врач выразил в программе "О самом главном" на телеканале "Россия".

По словам Мясникова, гипертонией страдают около 40% взрослого населения. После принятия лекарства давление начинает снижаться, но есть перестать пить таблетки, то оно вновь повысится.

Медик также опроверг миф о том, что таблетки от гипертонии нужно периодически менять. По его мнению, его таблетки работают, то курс лечения менять не стоит.

Мясников назвал среди заблуждений мысли о том, что таблетки от гипертонии нужно принимать только при повышении давления, а также запрет на посещение бани и употребление кофе.

Ранее Мясников высказался о вреде энергетиков.

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