Диетолог в Петербурге назвала сезонные продукты для понижения давления

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" диетолог Мария Дубская перечислила продукты, которые понижают артериальное давление. Во-первых, врач посоветовала не исключать традиционную медицину. При этом есть данные, что 300 миллилитров свекольного и рябинового соков могут снижать давление.

У моркови и помидоров другое действие. Давление снижается за счет веществ, которые расширяют сосуды: нитриты выделяют оксид азота. За счет расширения сосудов давление снижается. Но сильно оно не снизится. Мария Дубская, диетолог

Кроме того, в томатах есть ликопин, снижающий уровень холестерина и атеросклероза. Бета-каротин восстанавливает сосуды и действует как антиоксидант.

Витамин С содержится в красных и оранжевых овощах, а в тыкве много клетчатки. Клетчатка притягивает жидкость, и давление может снижаться за счет этого.

Чем больше цветов на тарелке – зеленый, красный, оранжевый, желтый, тем лучше. Люди, когда едят разные цвета, употребляют меньший объем порции. При высоком давлении объем порции имеет значение. Мария Дубская, диетолог

Фото: pxhere