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В Елизаветинской больнице спасают велосипедиста, который попал в ДТП на КАД
Сегодня, 8:29
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В Елизаветинской больнице спасают велосипедиста, который попал в ДТП на КАД

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Несмотря на своевременно оказанную экстренную помощь, петербуржец продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии.

Врачи Елизаветинской больницы спасают жизнь мужчины, который попал в аварию на Кольцевой автодороге Петербурга. Об этом рассказали в медицинском учреждении. 

В операционное отделение для противошоковых мероприятий Центра критических состояний поступил пациент в состоянии комы. Велосипедиста сбил грузовик, в его крови обнаружили алкоголь. Пострадавшему диагностировали тяжелую сочетанную травму головы и грудной клетки, ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб легких и множественные переломы ребер. 

Потребовалось экстренное вмешательство нейрохирургов. Медики устранили гематому, сдавливающую мозг. Несмотря на своевременно оказанную экстренную помощь, петербуржец продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии. 

Ранее на Piter.TV: на Бассейной улице легковушка протаранила скорую помощь, которая везла экстренную пациентку. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, елизаветинская больница
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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