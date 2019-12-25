В Елизаветинской больнице спасают велосипедиста, который попал в ДТП на КАД

Несмотря на своевременно оказанную экстренную помощь, петербуржец продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии.

Врачи Елизаветинской больницы спасают жизнь мужчины, который попал в аварию на Кольцевой автодороге Петербурга. Об этом рассказали в медицинском учреждении.

В операционное отделение для противошоковых мероприятий Центра критических состояний поступил пациент в состоянии комы. Велосипедиста сбил грузовик, в его крови обнаружили алкоголь. Пострадавшему диагностировали тяжелую сочетанную травму головы и грудной клетки, ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб легких и множественные переломы ребер.

Потребовалось экстренное вмешательство нейрохирургов. Медики устранили гематому, сдавливающую мозг. Несмотря на своевременно оказанную экстренную помощь, петербуржец продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии.

Ранее на Piter.TV: на Бассейной улице легковушка протаранила скорую помощь, которая везла экстренную пациентку.

Фото: Piter.TV