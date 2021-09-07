Из школы в Дагестане уволили замдиректора, запрещавшего ученицам ходить без платков

В образовательных учреждениях Дагестана головные уборы для девочек не относятся к обязательным. Платки были прописаны в уставе Маджалисской средней школы Адамкади Курбанкадиева как дополнительный элемент одежды.
Однако заместитель директора Адамкади Курбанкадиев отказался пускать на уроки школьниц без косынок. Девочек без головных уборов отправляли домой. Этому есть и подтверждение на видео: учениц без косынок там разворачивают прямо у металлоискателя.
Об увольнении замдиректора сообщил начальник отдела образования Кайтагского района Шамиль Магомедов. Он также добавил, что носить косынку ученицам необязательно.
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